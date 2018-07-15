«Геноцид стариков»: Лена Миро хочет спасти саратовского депутата Бондаренко от тюрьмы

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Депутат-коммунист, раскритиковавший пенсионную реформу на заседании Саратовской облдумы, навлек на себя гнев спикера, и теперь ему может грозить уголовная статья «за экстремизм».

Лена Миро, обсуждая в своем блоге сложившуюся ситуацию, уверена, что Николай Бондаренко высказал то, с чем, по сути, согласны многие депутаты облдумы. Но, подчеркивает она, по имеющимся сведениям, членам «Единой России» сверху было спущено указание всецело поддерживать решение правительства Медведева о повышении пенсионного возраста. Члены других фракций молчат по собственной инициативе, учитывая возможные неприятности. Реакция спикера Ивана Кузьмина - проверить высказывания Бондаренко на наличие экстремизма, может повлечь печальные для коммуниста последствия.

«А что такого экстремистского сказал депутат?» - вопрошает блогер. «Он не сказал ничего нового. Никто не знает, что власть потворствует олигархам, разворовавшим страну? Никто не знает, что пенсионная реформа – это геноцид стариков?» - возмущена Миро. Она отметила, что пресловутую 282-ю статью можно применить к кому угодно, руководствуясь принципом «закон - что дышло». Вот и Николай Бондаренко рискует попасть на скамью подсудимых. Лена хочет спасти депутата от тюрьмы, но скандальный образ блогера в этом мало как поможет, считают поклонники.