Тимошенко и Коломойский тайно встретились в польском отеле

Сегодня, 08:15

Опальный, но не смирившийся украинский олигарх, имеющий большие политические амбиции, вероятно, был инициатором встречи с лидером партии «Батькивщина».

Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский тайно встретились в польском отеле. Об этом сообщил киевский журналист из президентского пула со ссылкой на свой источник. При этом, было высказано предположение, что олигарх мог сделать Тимошенко взаимовыгодное предложение перед грядущими президентскими выборами. В настоящее время Юлия Владимировна в неофициальных рейтингах опережает Петра Порошенко, поэтому ставка Коломойского весьма объяснима.

Олигарх, который под нажимом представителей США на Украине был вынужден два года назад покинуть страну и сдать один из самых мощных своих активов «Приватбанк», не намерен отсиживаться в эмиграции. В случае, если новым президентом Украины станет Тимошенко, у Коломойского появляются шансы восстановить свои позиции. Хотя ситуативные союзы с лидером «Батькивщины» далеко не всегда заканчивались взаимной выгодой.