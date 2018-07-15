Мэй назвала свою позицию по Brexit единственно верной

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«Сдача государственных интересов» премьер-министром Великобритании вызвала ряд протестных отставок в кабинете министров, однако оставил «мягкий» вариант выхода из Европейского союза.

После долгого совещания британского правительства за закрытыми дверями и без мобильных телефонов, Тереза Мэй заявила о победе здравого смысла и назвала свою позицию по Brexit единственно верной. Премьер-министр считает, что предложенная ею стратегия позволит избежать политического напряжения в Северной Ирландии, одновременно даст возможность в кратчайшие сроки и с максимальным успехом восстановить национальный суверенитет со своими законами, которые имеют многовековую историю.

Тереза Мэй при этом, искренне считает, что Великобритании будет позволено вести независимую торговую политику в отношениях с США, что, по мнению аналитиков, не соответствует действительности. По крайней мере, до тех пор, пока в Белом доме находится Дональд Трамп. Мэй заявила о «предателях национальных интересов» в правительстве, которые считают, что Лондон, прекратив делать огромные отчисления Брюсселю, сможет наладить взаимовыгодные отношения с ЕС через таможенный союз.