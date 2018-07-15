Трамп раскрыл детали встречи с Елизаветой II

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Несмотря на то, что королеве Великобритании пришлось в течение нескольких минут поджидать опаздывающего президента у входа в Виндзорский замок, дальнейшая беседа проходила в теплой и непринужденной обстановке.

Дональд Трамп в кратком интервью британскому изданию раскрыл некоторые детали встречи с Елизаветой II. По словам главы Белого дома, он и Мелания были потрясены и очарованы простотой в общении монаршей особы. Трамп нежно и с трепетом пожал руку королеве, после чего состоялась 45-минутная беседа. В ходе диалога были обсуждены некоторые аспекты по Brexit. Елизавета назвала процедуру выхода из Евросоюза и возвращение к государственному суверенитету сложной проблемой. Однако, как особа, не обладающая политическими полномочиями, королева не стала подробно высказываться на эту тему.

Трампа потряс тот факт, что 93-летняя Елизавета II, начиная с Гарри Трумэна, встречалась со всеми последующими президентами США. Нужно отметить, что Барак Обама первым нарушил этикет, пожав руку монаршей особе. Трамп рассказал королеве, что его мать родилась в Шотландии, то есть, была подданной Ее Величества. Ранее президент встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и беседа велась совсем в другой тональности. Жители Лондона устроили акции протеста против приезда Дональда Трампа.