Леонид Ивашов: генерал-редиска или эксперт по политическому «переобуванию»

Вчера, 22:54

Телеканал «Дождь» в очередных попытках наделать шуму из ничего выпустил передачу, посвященную воющим в Сирии россиянам. Эксперты, сидя в комфортной студии, смело критиковали людей, которые отправились защищать страну на дальних рубежах от террористов. Среди так называемых военных специалистов присутствовал и отставной генерал-полковник Леонид Ивашов.

Это серьезно подорвало доверие к программе у львиной доли зрителей: многие обратили внимание, что этого человека не то, что экспертом — военным назвать язык не поворачивается. Убедиться в этом оказалось несложно: к несчастью Ивашова, от всемирной Сети в настоящее время не скроешь ни один факт из своей далеко не героической биографии.

Пожалуй, единственная из его бесспорных заслуг — окончание Военной академии имени Фрунзе, после чего и началась карьера Ивашова. Выпускник на редкость быстро нашел себе теплое местечко в центральном аппарате Минобороны СССР. Военная работа его заключалась, вероятно, лишь в смене кабинетов, где он перекладывал листы бумаги с одного места на другое.

Ни Афганистан, ни оба конфликта в Чечне его, в общем-то, не затронули — так называемый военный избежал своего долга, став своеобразным «министром иностранных дел» для армейской среды. Однако удача не может всегда улыбаться даже самым изворотливым — в военных кругах начались антикоррупционные чистки. Эта кампания была инициирована бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Как отмечают открытые источники, ссылаясь на свои связи, это и стало концом военной карьеры Ивашова: он был уволен в запас до истечения срока контракта.

Однако полковник решил податься в другую сферу и стал общественным деятелем. Его так и тянуло к публичной жизни, что, хотелось бы отметить, довольно странно для военного. Ивашов внезапно подался в монархисты и стал главой организации «Союз русского народа». Название полностью повторяет то, что носила верная опора царского режима. Однако если в дореволюционной России она занималась подавлением восстания, то в современном мире наоборот стала ее инициатором. Вероятно, обозленный на поймавшую его на обмане власть Ивашов изо всех сил стремился устроить «консервативную», державно-националистическую революцию, пишет портал «Совершенно секретно». Он объявляет своими врагами (и врагами уже окруживших его сторонников) и президента, и правительство. В призывах полковника регулярно звучат националистические высказывания.

«В Российской империи проживало в начале XX века более половины евреев всего мира, тотально мобилизованных через различные политические структуры, — можно найти одну из знаменитых его цитат в Интернете. — Тех евреев, кто не желал «идти в революцию», убивали. Русские в этой революции были «наверху» в явном меньшинстве, отстранены от управления своей страной».

При этом монархист оказался не так прост. На пути к славе для него все методы были допустимы. Радикал-монархист смело сотрудничает с КПРФ и пишет в газету «Завтра». Возможно, таким образом он себя подстраховывал, пытаясь усидеть на двух стульях одновременно. Однако общественность ему обмануть все равно не удалось: Ивашова издевательски в народе прозвали «генералом-редиской» — так как он «красный» снаружи, а «белый» — внутри. Сам «герой» старается внимание на это не обращать: себя он видит чуть ли не «народным президентом страны», о чем можно узнать из посвященной ему странице «ВКонтакте».

Но двух стульев оказалось мало — он нашел для себя и третий, став экспертом на либеральном канале «Дождь». Чтобы получить союзников для своей персоны, он без зазрения совести готов поливать грязью Родину, которой когда-то присягал. Критиковать защищающих Россию от боевиков людей Ивашов тоже рад: как известно, лучшая защита — нападение. Сам-то он, как уже было сказано, успешно избежал полей боевых действий.

Однако у славы, к которой он так стремится, есть обратная сторона: все твои недостатки на виду. Как бы ни старался полковник, большинство его знает как обозленного на власть неудачника и труса. И представление его как эксперта вызывает у понимающих всю комичность ситуации лишь ироничную улыбку.

«Форсят данного товарища везде как военного эксперта, хотя на деле эксперт из него, мягко скажем, не очень», — замечают в Сети.