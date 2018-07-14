Додон не собирается дружить с западом против России

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14 июля Владимир Путин принимал в Кремле президента Молдовы Игоря Додона. Додон заявил, что Молдова не хочет, чтобы ее использовали в чьих-то интересах против России.

Это вторая встреча президентов в этом году. Во встрече участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрий Козак.

Президенты отметили тенденцию увеличения товарооборота между странами. Игорь Додон поблагодарил за решение важных взаимных вопросов, что привело к увеличению поставок сельскохозяйственной продукции в Россию. Также он выразил благодарность за снятие ограничений миграционной службы России в отношении граждан Молдовы, о чем давно просила молдавская сторона.

Главы государств обсудили приднестровскую проблему. Додон заверил, что контакты Тирасполя и Кишинева с целью увеличения взаимного доверия будут продолжены. В этом вопросе есть положительные сдвиги. Он добавил, что считает успешной миротворческую миссию России в Приднестровье и считает антироссийские заявления некоторых политиков Молдовы не соответствующими реальной ситуации. Имелось в виду, видимо, заявление главы МИД Молдовы Тудора Ульяновского о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

Президент Молдовы высказал просьбу о безвозмездной передаче российской техники городам Молдовы.

Владимир Путин пригласил Игоря Додона осенью снова посетить Россию.

В заключение Игорь Додон заявил, что Молдова хочет продолжать дружить со всеми, но не собирается менять свой курс на стратегическое партнерство с Россией.