«Когда что-то делаешь не так»: МИД РФ оценил авторитет Порошенко в Европе

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В Брюсселе нет свободного места около популярных и важных персон, чего не скажешь о главе Украины.

В Twitter МИД РФ оценил авторитет Порошенко в Европе. Выступая перед пустым залом без журналистов, Петр Алексеевич действительно был уверен, что его будут слушать толпы «однодумцив» и задавать вопросы, отвечая на которые он сможет показать эрудированность и твердую позицию. Министерство иностранных дел России с иронией прокомментировала ситуацию, в которой оказался президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО.

«Когда ты что-то делаешь не так. При появлении Порошенко и [генсека НАТО Йенса] Столтенберга из зала выбежал последний журналист», – написали в соцсети представители МИД РФ.

Пользователи социальных сетей констатировали факт потери доверия к Украине и ее лидерам. Провокационное поведение депутатов, коррупция, братско-кумовские отношения – портят позицию страны и дискридитирут ее в глазах других стран.