МИД РФ осуждает страшный теракт в Пакистане

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Этому ужасному преступлению нет оправдания. Внешнеполитическое ведомство России надеется, что виновные в этом теракте будут найдены и понесут суровое наказание.

На официальном сайте МИД РФ появилось сообщение о том, что ведомство осуждает теракт в Пакистане, где погибли не менее 128 человек.

Страшный теракт случился в городе Мастунг провинции Белуджистан во время митинга кандидата в законодательный орган Пакистана (Национальную Ассамблею) от Народной партии Белуджистана Сираджа Раизани. На митинге присутствовало около тысячи человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в гуще толпы. По данным местных СМИ, на смертнике могло быть от 8 до 10 килограммов взрывчатки. Бомба была начинена поражающими элементами. В результате взрыва погиб также кандидат в депутаты Раизани. Кроме 128 погибших сообщается, что не менее 200 человек получили ранения.

Ответственность за бесчеловечное преступление взяли на себя "Исламское государство" (запрещена в России) и пакистанское ответвление "Талибана" (также запрещена в РФ).

Это не первое покушение на Сираджа Раизани и его младшего брата. В 2010 году в результате теракта Сирадж потерял 14-летнего сына.