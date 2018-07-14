Малахов: «Евгения Васильева и Анатолий Сердюков стали мужем и женой»

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Новая семья не успела образоваться, как молодоженов обвинили в расчётливости.

По словам политологов и экспертов брак бывшей чиновницы Минобороны РФ и экс-министра обороны скорее стал розыгранным билетом для осужденной за грехи Сердюкова Евгении.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой», - сообщается в изданиях.

Напомним, что история знакомства пары берет начало после громкого коррупционного скандала с хищением огромной суммы средств. Васильеву осудили на 5 лет колонии по делу «Оборонсервиса». В 2015 году она досрочно вышла на свободу.

В тюрьме она активно писала стихи и мемуары. Есть предположение, что Васильевой в прошлом пообещали положение в обществе и вознаграждение за покрывательство Сердюкова.