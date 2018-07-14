«Враньё!»: Кадыров назвал информацию о казне террористок ИГ* фальшивкой

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Лидер Чечни назвал эту информацию попыткой показать, что в Афганистане орудуют чеченские боевики.

Рамзан Кадыров разозлился из-за дезинформации о том, что в Афганистане талибы жестоко казнили террористок ИГИЛ* (запрещена в РФ по решению Верховного суда). Глава Чечни считает, что такую информацию распространили специально, чтобы разжечь новый конфликт, указывая, что "если есть женщина, значит, есть и чеченские отряды".

Кадыров указал, что стоит прекратить распространять подобную информацию. Ранее сообщалось, что чеченских женщин, которые примкнули к рядам ИГ*, жестоко казнили в Афганистане. исполнителями кровавой расправы стали члены группировки "Талибан"* (запрещена в РФ по решению Верховного суда).