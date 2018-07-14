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В Черниговской области «штампуют» новичков для боевых действий.

Инструктора НАТО готовят снайперов ВСУ для войны на Донбассе.

Рассекреченные данные позволяют предположить, что на Украине Порошенко готовится продолжать противостояние против ополченцев. Эксперты уверены, что такой шаг властей Украины подразумевает отказ от политики Минских договоренностей. В подготовке участвуют снайперы двух мотопехотных и одной горно-штурмовой бригады. Впоследствии их планируют отправить в зону так называемой «операции объединенных сил» в Донбасс. Офицеров ВСУ готовят специалисты из США и Литвы.

Донбасс и так терпит поражения в области разрушений инфраструктуры и важных объектов, но судя по последним новостям, этого Порошенко мало. Политическая ситуация в Украине продолжает обостряться, а напоминает замкнутый круг, в котором нет выхода и решения.