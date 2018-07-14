Американский эксперт предсказал скорый крах «Российской Империи»

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Владимир Путин запустил самоуничтожение РФ, а США даже не придется ничего делать, дабы избавиться от вероятного врага, считает политолог из Штатов.

Оценивая расходы «Российской Империи» на оборонную промышленность, американский эксперт предсказал скорый крах политики Путина, за которым последует распад РФ на республики. Лидер россиян параноидально ищет врагов по всему миру, тратя миллиарды долларов на создание новых систем ПРО, наземной и воздушной техники. От этого страдает каждый гражданин России, ведь он не может получить квалифицированную медицинскую помощь, проехаться по качественной дороге или попросту нормально питаться, считает политолог США.

Народ продолжит терпеть, а вот экономика не выдержит колоссальной нагрузки. Крах «Российской империи» будет заключаться в создании на месте бывшей РФ ряда республик. В частности, Чечня наконец-то сможет получить долгожданную независимость, вооружив свою армию по всем канонам.

Параллельно народ узнает много шокирующих тайн, о которых федеральное телевидение никогда не расскажет. К примеру, всплывут подлинные доходы российских чиновников, давшие ответ на вечный вопрос: почему необъятная страна, у которой все есть, вечно нуждается в деньгах?

Крах «Российской Империи» благоприятно скажется на жизни американцев. Страна перестанет жить в ожидании Третьей мировой войны, почувствует себя хозяйкой мира, а разговоры о второй Гражданской войне раз и навсегда утихнут, подытожил американский политолог.