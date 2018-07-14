В Афганистане талибы зверски казнили террористок ИГ* из Чечни

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Троих женщин-боевиков арестовали, изнасиловали и убили представители Афганской национальное армии в провинции Джаузджан.

Талибы зверски казнили террористок «Исламского государства»* из Чечни и Узбекистана сразу после столкновения группировок в бою за влияние в провинции Джаузджан, унесшего жизни 12 и ранившего 33 сторонников ИГ*. Талибы потеряли 3 боевиков убитыми и 8 ранеными.

Прекратить зверство в Афганистане ранее пытался глава Чечни Рамзан Кадыров. Опубликовав видео попавшего в иранскую тюрьму земляка, политик попытался отговорить людей от вступления в ряды ИГ*.

Ранее пресса сообщила о ликвидации в провинции Пактия более ста членов «Талибана»*, включая их местного предводителя. Террористы ответили взятием под контроль границы с Таджикистаном.