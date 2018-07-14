«Упреки и ненависть»: Трамп вспомнил бездействие Обамы при вмешательстве в выборы США

Сегодня, 14:52

Нынешний глава Штатов обезумил, обругав экс-лидера страны.

Трамп считает, что Барак Обама виноват в том, что проявлял бездействие при вмешательстве в выборы США 12 россиян. Нынешний лидер США удивлен, почему Обама ничего не сделал, когда это произошло и не защитил свободу выбора своих граждан.

Глава Штатов заявил, что он не собирается опускать руки, если вдруг подобное повторится снова, ведь вмешательство в выборы может спровоцировать масштабное противостояние России и США, так как американцы не намерены молча наблюдать за произволом россиян.