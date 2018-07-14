«Предсказание сбывается»: Ванга пророчила Украине в 2019-м голод, разруху и смерть

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Люди обеднеют, ходить будут без одежды в поисках света и топлива, говорила об украинском народе в XXI веке болгарская ясновидящая Вангелия.

В 1990-х годах Ванга пророчила Украине очень сложный и тернистый путь. Провидица почувствовала голод, смерть и разруху на востоке Европы, ставшие следствием кровавого конфликта внутри страны. Беда навалится отовсюду, а от выстрелов и взрывов пострадают люди различных национальностей.

В 2019-м году наступит переломный момент. Злодеяния закончатся с приходом к власти честных правителей. К слову, в марте следующего года в Украине пройдут президентские выборы. Параллельно Ванга предсказала распад восточно-европейского государства, расположенного у берегов Черного моря. Стрелки вновь указывают на Киев.

Стоит отметить, на сегодняшний день предсказание Вангелии действительно сбывается. Голод, разруха и смерть пятый год терзают Украину, о чем в открытую говорят ее жители. Похоже, украинцы больше не имеют права на ошибку, выбирая президента в 2019-м году.