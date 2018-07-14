«В ДНР катастрофа»: Республика уничтожена, люди живут, как скот

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Донбасс разворован, «безмозглый» Захарченко и Ко занимаются пиаром и туго набивают карманы, заявил одиозный боевик Игорь Безлер.

Бывший командир «Народного ополчения Донбасса» в Горловке проехался по промышленным районам ДНР, констатировав полнейший крах самопровозглашенной республики.

«В ДНР катастрофа. «Безмозглый» Захарченко и его дружки вовсю подготавливаются к предстоящим «выборам» главаря, забив на все. Республика уничтожена, люди живут, как скот», - рассказал Безлер.

Больше всего боевик остался недоволен состоянием шахт. Если в 2014 году они активно работали, то сейчас все оборудование порезано на металл. Под землей не осталось ничего: ни шахтных кабелей, ни глубинных насосов, ни вентиляционных установок, констатировал Безлер.

В завершении травли главы ДНР, боевик попытался «раскрыть глаза» жителям Донбасса, якобы не способных и представить себе, какую яму для ОРДО вырыл господин Захарченко.

Напомним, Игорь Безлер первым обвинил президента Украины Петра Порошенко в предоставлении оружия ополченцам ДНР. Мировому сообществу боевик порекомендовал не искать в Донбассе «руку Москвы», ведь там уже есть «большая рука Киева».