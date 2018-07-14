«В ДНР катастрофа»: Республика уничтожена, люди живут, как скот

Донбасс разворован, «безмозглый» Захарченко и Ко занимаются пиаром и туго набивают карманы, заявил одиозный боевик Игорь Безлер.
Бывший командир «Народного ополчения Донбасса» в Горловке проехался по промышленным районам ДНР, констатировав полнейший крах самопровозглашенной республики.
Больше всего боевик остался недоволен состоянием шахт. Если в 2014 году они активно работали, то сейчас все оборудование порезано на металл. Под землей не осталось ничего: ни шахтных кабелей, ни глубинных насосов, ни вентиляционных установок, констатировал Безлер.
В завершении травли главы ДНР, боевик попытался «раскрыть глаза» жителям Донбасса, якобы не способных и представить себе, какую яму для ОРДО вырыл господин Захарченко.
Напомним, Игорь Безлер первым обвинил президента Украины Петра Порошенко в предоставлении оружия ополченцам ДНР. Мировому сообществу боевик порекомендовал не искать в Донбассе «руку Москвы», ведь там уже есть «большая рука Киева».