Лавров рассказал, зачем нужны переводчики на встрече Трампа и Путина

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США предложили, чтобы лидеры двух стран переговорили тет-а-тет.

На встрече в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путина будут сопровождать профессиональные переводчики, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр сразу же рассказал, зачем нужны посредники при проведении столь важных переговоров. По его словам, российский президент хорошо владеет английским, но при этом не хочет, чтобы его слова были неправильно истолкованы коллегой. Для того, чтобы максимально точно донести до Трампа свою позицию, Путин решил воспользоваться услугами переводчика.

При этом, Лавров также отметил, что встреча лидеров двух стан пройдёт тет-а-тет. На этом, по словам руководителя дипведомства, настояла американская сторона. Помощников и министров на трёхчасовых переговорах не будет. Говоря о целях данного саммита, Лавров выразил надежду, что он позволит возобновить каналы «по всем сложным вопросам».

Ранее эксперт рассказал о трудностях в процессе подготовки саммита между Россией и США. Бывший руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачёва объяснил, что стороны могут не сойтись по целому ряду параметров.