В США считают, что у «Кинжала» нет перспектив

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Существующие ракеты и без того способны выполнять поставленные задачи.

В США оценили новую разработку израильского ВПК – аэробаллистическую ракету Rampage, которая по своим характеристикам сильно напоминает структуру «Кинжала», российского гиперзвукового комплекса. Военные эксперты раскритиковали «детище» учёных из Израиля, заявив, что у него нет перспектив. По их мнению, Rampage не практична, так как за раз истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon могут переносить не более двух зарядов. В настоящее время на вооружении ВВС США стоят ракеты, которые и без того достаточно эффективны и могут поражать самые разнообразные наземные и надводные цели. В Пентагоне, по данным источников, считают более разумным запускать по противнику большое количество дозвуковых ракет, чем атаковать неприятеля малым количеством сверхзвуковых боеприпасов. В США якобы уже ознакомились с опытом России по испытанию «Кинжала» и пришли к выводу, что российские военные обретут с этими комплексами больше проблем, чем пользы.

Ранее мы писали, что в России протестировали новое гиперзвуковое оружие. «Кинжал» поразил цель на дистанции в 800 километров.