Дмитрий Гудков прокомментировал смерть Петра Офицерова

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Его считают жертвой репрессивной системы судов России.

Адвокат Светлана Давыдова рассказала, что умер осужденный по «делу Кировлеса». Его сегодня вспоминают, как человека имевшего сильную волю и позицию. Известно, что без отца остались пятеро деток. Соболезнования и слова поддержки выражали многие политики, адвокаты. Прокомментировал смерть Петра Офицерова и известный политик.

«Когда Петр Офицеров умирает в 43 года, чувствуешь какую-то дикую, невероятную несправедливость. Мы познакомились в ходе дела «Кировлеса»: его затянуло в шестерёнки судебной машины - но он не сдался, не сломался», - сообщил Дмитрий Гудков в своем блоге.

Напомним, что мужчину осудили пару лет назад с Навальным по громкому делу. Около 7 дней назад была дана СМИ России информация о том, что он попал в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Распространил данные о гибели бизнесмена рассказал журналист Евгения Альбац.