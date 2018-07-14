Сегодня, 11:14

Противостояние может стать концом существования всего мира.

Политические фигуры Путина и Трампа уже стали обсуждаемыми, еще до своего громкого назначения. В обеих случаях политики пришли на свой пост с большой оглаской и недоумением со стороны общества и своего народа. Чтобы понять позицию Путина и Трампа в политике против друг друга важно понять почему именно это произошло. Например, не пошел с войной Дональд на Китай или же Францию. Для ответа стоит принять во внимание очень хорошие выводы и опыт бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева. По его мнению, внешняя политика Кремля после 2014 года постоянно бросала вызов существующему международному порядку. Многие эксперты считают, что эта внешняя политика исходит из антизападных взглядов Владимира Путина.

Экс-министр раскрыл истинные причины агрессии Путина против Трампа. Начало сегодняшнего поведения Путина было заложено в 1990-х годах, когда прозападные страны «помогли» СССР разойтись на отдельные государства. Такой подставной шаг был предпринят для безопасности мира, поскольку мощь и сила Союза была явной угрозой Европе и США. Политическая помощь от стран не входящих в СССР превосходила финансовую, что стало причиной дефицита, инфляции, падения экономики. Отсутствие нужного финансирования погибило развитие демократического процесса в России и Ельцин принял решение обходится тем, что есть. В итоге его помощник и подающий надежды Путин уже тогда учился жить и управлять страной без поддержки – самостоятельно и единолично. Для решений он не брал во внимание ни мнения, ни предрассудки, в итоге сам решал и делал выбор в пользу России. Одной из причин противостояния Путина и Трампа можно считать наличие ядерного оружия в России, которое до сих пор остается главной проблемой Российской Федерации.

«Внешняя политика России изменится только в том случае, если произойдет реальная смена режима и произойдет реальный сдвиг во внутреннем развитии страны. Речь идет не о Путине. Россия должна идти по пути глубоких демократических реформ», - решил подытожить эксперт.

Если Россия сможет провести корректировку событий, то возможная смена курса поможет политикам избавиться от упреков и продолжить работать на благо мирового сообщества.