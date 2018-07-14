Сегодня, 11:09

Более того, США не расценивают Украину партнёром. Вашингтон лишь использует её, в качестве «больной мозоли», чтобы давить на Россию.

Такое мнение высказал Евгений Мураев, который неожиданно прозрел. Депутат Рады уверен, что санкции, применяемые против Крыма, «ничтожны».

Они не несут никакого «особенного ущерба» для РФ. Основные санкции касаются не Крыма. Их ввели после сбитого малазийского боинга и событий на Донбассе.

Депутат Рады считает, при завершении успехом Минского формата, останутся лишь санкции против Крыма. Они абсолютно ничему не вредят, следовательно, «ничтожны».

У Мураева открылись глаза и на то, что США вовсе не склонны видеть в Украине партнёра. Киев пригоден для них, с его слов, лишь чтобы давить на РФ.

Украина применяется для того, чтобы сделать это больнее, а не для того, чтобы решить её проблемы. Вашингтон занимается решением своих интересов.

Депутат Рады не первый, кто назвал санкции против Крыма «ничтожными». Ранее их в качестве таковых определили власти полуострова.