В Сети высмеяли «выступление» Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО‍

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Президент Украины выступил перед воображаемыми зрителями и получил удовольствие.

Пользователи сети жестоко высмеяли «выступление» Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО‍. В ходе встречи Петра Алексеевича с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом лидер Украины встал перед пустым залом и начал выступать перед воображаемыми зрителями. Пользователи сети обратили на это внимание и высказали множество версий того, почему Порошенко не отменил речь, когда в зале в качестве слушателей была пустота.

Юзеры высказались, что президент Украины приехал на встречу, чтобы пообщаться со стульями и высказать им свое мнение. Другие пользователи сети отметили, что пустота в зале неудивительна, ведь Порошенко уже порядком всем надоел, а его мнение уже давно никого не интересует, особенно представителей НАТО.