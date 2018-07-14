Чета Трампа по приезду в Хельсинки остановится в «Избе рыбака»

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Отель входит во всемирно известную сеть Hilton.

Уже завтра в Хельсинки прибудет чета Трампа в связи с предстоящей встречей президента США с с российским коллегой Владимиром Путиным. По приезду в столицу Финляндии американский лидер вместе со своей супругой остановится в «Избе рыбака». Именно так называется место, где расположен роскошный отель Helsinki Kalastajatorppa, получившее своё название из-за того, что в 2010 году здесь была размещена рыбацкая пристань.

Расположенное в престижном районе Мунккиниеми заведение входит во всемирную сеть гостиниц Hilton. Оно расположено на берегу моря в 15 минут езды от центра города. Здесь уже проводились мероприятия самого высокого уровня, поэтому персоналу не впервой принимать таких гостей. Как известно, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться 16 июля в 13:00. Лидеры двух стран обсудят пути выхода из кризиса в двухсторонних отношениях, а также обменяются мнениями относительно актуальных мировых проблем.

Ранее мы писали, что в Хельсинки инициировали переименование улицы в честь Трампа. Местные жители настолько были вдохновлены предстоящим приездом американского президента, что решили увековечить его имя.