«Путин не может – Ротенберг поможет»: Президент РФ бросил без денег экс-жену

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Лидер россиян после развода не оставил ничегошеньки Людмиле Путиной, однако это не мешает бывшей первой леди страны проворачивать многомиллионые сделки купли-продажи.

Что за магия такая, нужно разобраться. Сразу давайте отучиваться называть экс-жену президента РФ Путиной. Она теперь Людмила Очеретная, супруга председателя правления Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного.

В 2013 году семейство Путиных официально распалось. Согласно документам, президент России бросил бывшую супругу без денег, имущества и даже легендарного автомобильного прицепа «Скиф». Скромные доходы Людмилы предвещали бедственное положение, однако Очеретная живет едва не лучше всех в стране.

Покопаться в грязном белье несчастливого брака лидера россиян решился Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. В частности, специалистов заинтересовало, почему и, самое главное, как экс-первая леди РФ купила и практически моментально перепродала элитную недвижимость в подмосковном «Миллениум парке». Потратившись на полмиллиарда рублей, Очеретная «загнала» участок некой Ирине Пунии, жены основателя «Фармсинтеза».

Как интересно, подумали борцы с коррупцией, узнав имя получившего от экс-супруги Путина сумму с восьми нулями продавца – Татьяна Шестакова, давняя подруга Людмилы. Ее бывший муж живет в одном доме с Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом. К слову, с последним у Шестакова еще и общий бизнес. В подмосковной сделке эксперты рассмотрели попытку отмывания денег, несмотря на отсутствие прямых доказательств.

Путин не может – Ротенберг поможет, считает пресса. «Друзья» лидера россиян обеспечили его бывшей жене безбедную жизнь, за которую, предположительно, россияне платят из своего кармана. За что столь солидная плата? Здесь логичным выглядит только один ответ – молчание, полагают борцы с коррупцией.