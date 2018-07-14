«В Пентагоне напряглись»: «Кинжал» поразил цель на расстоянии более 800 км

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Ракете не страшны любые системы ПВО и ПРО, ни одна разработка США не способна остановить её.

В России прошли очередные испытания гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал». Он, как утверждают источники в Минобороны РФ, поразил цель на расстоянии более 800 км. Запуск ракеты был произведён в начале месяца. Это было уже третье успешное испытание «Кинжала» класса «воздух-земля» с момента выпуска.

В то же время, по данным западной прессы, ракету уже протестировали не менее 12 раз на истребителе МиГ-31. Сейчас же российские конструкторы работают над тем, чтобы адаптировать её для использования бомбардировщиками. Об этом ранее сообщали официально представители оборонно-промышленного комплекса России.

Отмечалось, что планируется использование «Кинжала» на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, который сможет нести сразу несколько ракет. Известно, что первые комплексы поступят на вооружение российской армии уже в 2020 году. Тем временем в США пока не могут ничего противопоставить «Кинжалу». Согласно официальным данным, гиперзвуковая ракета может развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука). Это позволяет ей оставаться неуязвимой для любых систем ПВО и ПРО.

Такое положение дел совершенно не устраивает Вашингтон. Источники в Минобороны США сообщают, что в Пентагоне напряглись после последних докладов разведки.

Ранее эксперты сообщали, что Россия и Китай готовят наступление на США. В противостоянии ключевую роль сыграют кибервойска Пекина и гиперзвуковое оружие Москвы.