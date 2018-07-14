Украинский генерал признал, что ПВО ВСУ находятся в плачевном состоянии

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Бездействие Киева мешает реализовать потенциал войск.

В последнее время бывшие и действующие руководители ВСУ откровенно рассказывают о реальном положении дел в армии Украины. На днях о боеготовности войск противовоздушной обороны страны (ПВО) поведал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец. Офицер признал, что данный род войск находится в плачевном состоянии. При этом виной всему действия руководства государства.

Как утверждает украинский генерал, большая часть ракет для зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении Украины, производятся в России. Те же боеприпасы, что там не выпускаются, уже давно сняты с производства. Вместе с тем, Уманец подчеркнул, что потенциал у украинских ПВО всё же есть, однако его не дают развивать действующие руководители страны.

Генерал отметил, что у Украины имеется база для производства ракет для нужд ЗРК "Бук-М1". В то же время политики не предпринимают никаких мер для разработки и выпуска собственного оружия.

Ранее в правительстве Украины признали, что не способны преодолеть Россию в Азовском море. Местный флот настолько скуден, что не в состоянии проявлять хоть какое-то сопротивление.