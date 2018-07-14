«В 2019-м СССР восстанет из пепла»: Пророк описал судьбу почти павшей Украины

Сегодня, 08:17

Третье мировой войны опасаться не стоит, напротив, некоторые государства в обозримом будущем могут сблизиться с Россией посредством выгодных Москве соглашений, считает американские предсказатель Кейси.

Пророк описал судьбу почти павшей Украины, нуждающейся в дружбе с РФ. В 2019-м СССР восстанет из пепла в принципах и границах. Заключив с Москвой жизненно важные соглашения, Киев избежит полнейшего краха. Его примеру может последовать Беларусь и даже некоторые среднеазиатские республики. Не исключено, на востоке Украины сформируется новое государство – Новороссия. В любом случае, территориальное расширение России не будет сопровождаться кровопролитными боями, а Третья мировая война откладывается на неопределенный срок, видит Кейси.

Общественность серьезно относится к предсказаниям американского пророка, ведь многие из них уже сбылись. В частности, спрогнозированная прорицателем «тряска США» сейчас в самом разгаре. Гавайи трещат по швам, а Йеллоустонский супервулкан снова грозится уничтожить все живое на северо-западе Штатов. Подозрительная сейсмоактивность продолжится и в 2019 году, подытожил Кейси.