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Скрытый план политика разоблачили эксперты.

22 июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко официально подтвердил назначение Александра Куца главой гражданского и военного управления Донецкой области. Куц является офицером службы безопасности Украины (Служба Безопасности Украины, СБУ) и с марта 2015 года является главой команды СБУ Донецкой области. С сентября 2017 года вошел в объединенную команду СБУ Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области украинское правительство контролирует около 65% земельной площади, содержащей около 50% населения региона; остальная часть региона, включая Донецк, контролируется пророссийскими сепаратистскими ополчениями Донецкой Народной Республики (ДПР). Этот акт нововведений эксперты назвали первым и одним из тех, которые приведут Порошенко к новому сроку правления Украиной.

«Петр Алексеевич хочет разжечь полномасштабную войну в ДНР перед выборами», - сообщил политолог.

По его словам в свете последних событий украинский лидер захочет получить себе в распоряжение Украину еще на один срок. Для этого стоит правильно перегруппировать подчиненных и сделать хорошие многообещающие лозунги для людей. Которых привлекает перспектива быть ведомыми в пропасть незнания и разрухи. В Украине последнее время медицина, образование, военная отрасль погибают. Вести речь о промышленности и сельском хозяйстве не приходится вообще, поскольку полный распад системы заметен не только экспертам, но и некоторым соседним странам.