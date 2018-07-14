Порошенко: Препятствующим вступлению Украины в НАТО странам грозит изоляция

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Украинский президент полагает, что воспрепятствовать курсу официального Киева на вступление в блок не сможет никто. С таким заявлением он выступил, приехав из Брюсселя, где участвовал в саммите альянса.

Порошенко сообщил, что странам, мешающим вступлению Украины в НАТО, грозит изоляция. Таким образом он ответил насчёт позиции Венгрии по украинскому вопросу.

Венгрия против вступления Украины в блок. Поводом для этого стал принятый Радой закон, ущемляющий права нацменьшинств. Порошенко, видимо, менять его не намерен.

Он сообщил, что кто будет говорить с Киевом на языке шантажа, сам окажется изолированным.

Украинский президент высказал уверенность, что интеграция Украины в НАТО не сможет быть заблокирована никем. Ни Россией извне, ни «пятой колонной» изнутри, ни участниками блока.

В то же время, по данным западных изданий, на саммите вообще не поднимались вопросы ни Украины, ни России, ни, даже, Сирии. Мероприятие, по большей части напоминало монолог Трампа, поучавшего меньших братьев.

Основная тематика саммита – увеличение средств на содержание НАТО, которые его участники должны закладывать в бюджет. Для начала – это 2%. Затем – 4.

Так что откуда Порошенко приснилась актуальность украинского вопроса для НАТО, остаётся лишь догадываться.

Насчёт «открытых дверей в НАТО для Украины» некоторые политологи уже пошутили. Может они и открыты, но на них стоит «секьюрити».