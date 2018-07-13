Эксперты ОЗХО прибудут для расследования в Эймсбери

Сегодня, 22:20

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующей неделе прибудут для проведения анализа вещества, называемого в прессе «Новичком».

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, их пригласили власти Великобритании для содействия расследования отравления двух граждан Великобритании в городе Эймсбери, одна из которых, Кэролайн Стерджесс, скончалась. Основное же следствие ведет британская полиция.

В доме пострадавшего от отравления Чарльза Роули был обнаружен пузырек со следами предположительно «Новичка». Теперь предстоит подтвердить тип отравляющего вещества.

Ранее специалисты ОЗХО установили, что отравляющим веществом в «деле Скрипалей» было именно нервно-паралитическое вещество «Новичок».