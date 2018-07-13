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У берегов Норвегии прошли противолодочные учения НАТО. Целью учений Dynamic Mongoose является противодействие подводным лодкам России.

В учениях принимали участие семь военных кораблей, три самолета и две подводные лодки. Страны, военнослужащие которых участвовали в этой отработке: США, Турция, Дания, Германия, Польша, Нидерланды, Испания.

Аналогичные учения по отработке борьбы с субмаринами проводятся регулярно: НАТО учится воевать с российскими подлодками. В прошлом году, например, местом их проведения были воды у берегов Исландии. Те учения даже были более масштабными, в них участвовало 10 стран НАТО.

Североатлантический альянс объясняет необходимость таких учений активностью и возросшей угрозой странам альянса со стороны Северного флота России.

26 июня завершились масштабные маневры Северного флота в Баренцевом море. Принимали участие в них 36 кораблей, 20 летательных аппаратов, а также сухопутные войска, морская пехота, артиллерия и войска ПВО.