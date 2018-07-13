Британская полиция нашла флакон из-под яда «Новичок»

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В Эймсбери в доме пострадавшего от отравления Чарли Роули они нашли флакон со следами яда.

Этот флакон из-под нервно-паралитического яда «Новичок» британская полиция нашла 11 июля. Эксперты подтвердили, что это именно то отравляющее вещество, которое вызвало отравление в Солсбери, и от отравления которым умерла подруга Роули Кэролайн Стерджесс.

Полиция заявляла уже несколько дней назад, что источником отравления Стерджесс и Роули стала емкость, где хранился «Новичок». Они только точно не знали, что это может быть конкретно - пузырек, шприц или какой-то другой предмет, но целенаправленно искали его. Теперь их поиски увенчались успехом.