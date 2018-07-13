Глава МИД Франции заявил, что НАТО России не враг

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Член НАТО утверждает, что Альянс настроен вести переговоры с российской стороной.

Глава МИД Франции на саммите Североатлантического Альянса в Брюсселе заявил, что НАТО не враг Российской Федерации. По его словам, между Россией и Альянсом существует множество разногласий, однако представители НАТО настаивают на продолжении диалога с РФ. Министр Жан Ив Ле Дриан подчеркнул, что задача такого военно-политического блока, как НАТО, - защита союзников от возможных рисков и внешних угроз. Но отнюдь не построение образа врага и противодействие ему сообща.

В апреле 2018 года Министерство иностранных дел РФ обвинило НАТО в агрессивном продвижении на восток. Правительство заявило, что беспокоится по поводу строительства все новых военных баз и их не очень далекое расположение ставит под угрозу безопасность России. Один из чиновников заявил, что Альянс стремится подготовить плацдарм для ведения своих геополитических игр и решения множества споров. Власти РФ сообщили, что уверены в недружественном расположении НАТО. Однако теперь, когда один из членов Альянса заявил о продолжении диалога с Россией, стоит ждать ответного шага и от правительства РФ.