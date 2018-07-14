Ливия обвинила НАТО в применении урана во время бомбовых ударов 2011 года

Сегодня, 05:15

Ливийские учёные нашли следы использования ядерного оружия.

Очередной скандал вокруг НАТО разворачивается в связи с участием организации в операции по свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Ливия обвинила альянс в применении урана во время нанесения бомбовых ударов по военным объектам. Учёные-ядерщики провели обследование в одной из штаб-квартир армии, которую разбомбили самолёты НАТО. В местах с наибольшими разрушениями была выявлена повышенная радиоактивность. Это могло произойти при использовании ракет оснащённых зарядом с обеднённым ураном, уверены исследователи. Подробный доклад научной группы передан правительству национального согласия в Триполи. Авторы исследования хотят запросить помощи у МАГАТЭ и других международных организаций в проведении объективного расследования.

Боеприпасы с обеднённым ураном запрещены к использованию из-за того, что на месте поражения повышается радиоактивный фон, у местного населения возникает риск развития онкологических заболеваний. Военными вещество применяется для повышения плотности снаряда и увеличения его пробивной способности.

Ранее мы писали, что в НАТО обеспокоены секретными разработками России в области ядерного оружия.