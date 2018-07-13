«Ты меня поймал»: Трамп на встрече с Путиным поднимет тему вмешательства в выборы

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Президент считает, что глава РФ даст ответ в духе Перри Мейсона.

Президент США Дональд Трамп во время своего недавнего интервью сделал заявление о том, что Путин навряд ли признает факт российского вмешательства в американские президентские выборы. Однако президент всё же на встрече с Путиным поднимет данную тему.

Дональд Трамп уверен, что он не получит ответ от Путина вроде: «Боже мой, ты меня поймал, я сделал это». Ответ скорее всего будет дан в духе персонажа из культового детектива Перри Мейсона.

Встреча Дональда Трампа и Путина пройдёт в Хельсинки 16 июля.