Трамп переадресовал вопрос, чей Крым, Обаме

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Президент США Дональд Трамп предлагает обращаться с вопросом, чей Крым, к экс-президенту Бараку Обаме.

В четверг, 12 июля, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе на вопрос, признает ли Трамп Крым российским, действующий президент США ответил: «Это интересный вопрос. Задолго до того, как я вступил в должность, президент Обама допустил это. Они (Россия) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не позволил этому случиться».

Далее американский лидер продолжил, что недоволен нынешней ситуацией с Крымом и не готов сказать, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем, и опять переадресовал этот вопрос Бараку Обаме.

Политическая стратегия Трампа – разрушение глобального мира, идеологом и создателем которого был Обама. Трамп уверен, что глобализация ведет к кризису в Америке и в мире в целом. Поэтому он, как таран, разрушает то, что холил и лелеял Барак. Трамп высказывается о бесполезности G8, высказывается о глубоком реформировании ООН, ставит настолько жесткие требования партнерам по НАТО, что это будет означать реформирование Альянса из коллегиального союза в блок, жестко подчиненный США.

И эта задача разрушения глобализма является главной целью действий Трампа сегодня.