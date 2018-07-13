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Польше посоветовали «заняться делом».

В МИД РФ остались возмущены выводами польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском. В 2010 году в трагедии погибли президент Лех Качиньский и польские политики.

В МИР РФ считают, что польские специалисты обвинили в смерти польского лидера именно Россию. Представители ведомства прокомментировали обвинения словами, что мол «речь идёт о политическом заказе».

Дипломаты считают, что поведение российской стороны конструктивное и появлению обвинений не способствует. Однако стоит понимать, что специалисты делают выводы, не основываясь на поведении, а основываясь на чётких фактах и доказательствах. В МИД РФ считают, что Россию «демонизировали» в глазах не только жителей Польши, но и в глазах мирного общества.

В это же время в сообщении Минобороны Польши указывается, что комисия собиралась провести реконструкцию обломков разбившегося самолёта Ту-154М, в котором погиб Лех Качиньский и польские чиновники. Однако Россия по неведомой причине отказала, мотивируя отказ тем, что якобы «невозможно» провести реконструкцию без изменения вида обломков самолёта.

Сейчас известно, что во время Смоленской катастрофы самолёт польского президента разбился из-за двух взрывов, которые были произведены в воздухе.