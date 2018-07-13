«Кибервойна и высокоточное оружие»: Россия и Китай готовят нападение на США

Сегодня, 17:25

Пока Запад ждёт, что РФ и КНР схлестнутся в смертоносной битве за территории и ресурсы, союзники планируют обвести Вашингтон вокруг пальца.

Несмотря на все усилия США навязать мировому сообществу необходимость существования однополярного мироустройства, ряд стран не намерены мириться с политической и экономической гегемонией Вашингтона. В связи с этим, в частности, Китай и Россия принимают многочисленные меры по сдерживанию агрессии Штатов, в том числе и в военной сфере.

В то время, как эксперты всё чаще говорят о скором противостоянии КНР и РФ в борьбе за иссекаемые природные ресурсы и территории, Пекин и Москва готовят нападение на зазнавшиеся США.

Ещё недавно американские военные специалисты заявляли о безоговорочном преимуществе Штатов на военном поприще, однако в итоге внезапно выяснилось, что обороноспособность Вашингтона трещит по швам. Эксперты подмечают, что власти США тратят ежегодно сотни миллиардов долларов на военные расходы, разработки высокотехнологичного оружия, в то время, как потенциальные противники в лице России и США при весьма скромных расходах постепенно перехватывают инициативу и уже в скором времени оставят Пентагон не у дел.

В частности, недавно в Вашингтоне под сомнение поставили целесообразность использования авианосцев. Штаты обладают самым большим в мире флотом авианесущих кораблей. Также на вооружении ВМС США стоят современные высокотехнологичные корабли. Все эти «игрушки» обходятся в баснословные деньги и, как выяснилось, могут быть уничтожены в одночасье точечным гиперзвуковым оружием России. Также все системы навигации и управления способно привести в негодность разработки китайских инженеров, преуспевших в области применения высоких технологий.

Пентагон гоняет по миру свои гигантские «золотые гробы», чтобы нанести один-два удара с воздуха по машине или бункеру террористов, в то время, как китайцы и россияне более разумно подходят к вопросу распределения оборонных средств. Развёрнутая в ходе вероятного противостояния США с одной стороны и Китая с Россией – с другой, кибервойна практически наверняка обернётся американской армии полным провалом, а упование на флот и новейшие разработки приведёт к краху иллюзий непобедимости армии США. Высокоточное оружие РФ просто не оставит ни малейшего шанса на какой-либо успех.