«Сама виновата»: Трамп высказался о голых фото Кейт Миддлтон

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Герцогиня загорала на балконе с голой грудью топлесс, и её снимки разлетелись по всему миру.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в 2012 году была сфотографирована голой, во время отпуска во Франции со своим супругом принцем Уильямом.

Кейт вышла на балкон к своему мужу топлесс. Несмотря на то, что герцогиня Кембриджская была на частном балконе, кто-то сделал её голые фотографии, а напечатал и распространил их французский журнал Closer. После этого Кейт Миддлтон и принц Уильям отсудили у издания огромную сумму в 1,5 миллиона евро.

Тогда в 2012 году во время скандала Дональд Трамп высказался в своём Twitter, что Кейт Миддлтон замечательная, но загорать в обнажённом виде она не должна. По словам нынешнего американского президента, герцогиня Кембриджская была сама виновата.

В следующем сообщении Дональд Трамп написал, что любой человек, если бы увидел загорающую голую Кейт Миддлтон, сразу же её сфотографировал и продал журналам «за кучу денег». Президент также добавил фразу: «Прекрати, Кейт!».

Стоит отметить, что ни единое британское издание не опубликовало голые фото герцогини Кембриджской.

Сейчас же в Великобритании по случаю встречи Дональда Трампа в качестве президента США проходит целая акция. Один из протестующих распечатал все скриншоты высказываний президента о голых фото Кейт Миддлтон. Лозунгом были слова о напоминании, что 6 лет назад Дональд Трамп не совсем позитивно высказывался о жене принца Уильяма.

Некоторые британцы в социальных сетях сошлись во мнении, что члены королевской семьи не должны находиться в одной комнате с Трампом, который плохо относился не только к Кейт Миддлтон, но и к матери принца Гарри и Уильяма принцессе Диане.

Дональд Трамп встретится с королевой Елизаветой II сегодня, 13 июля.