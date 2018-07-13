В Воронеже стартовали испытания нового Ан-148 для нужд Минобороны

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В войска поступили 13 из 15 грузопассажирских самолётов.

В Воронеже стартовали лётные испытания нового Ан-148. Машина производится на Воронежском авиазаводе (ВАСО) для нужд Минобороны России. Работы выполняются в рамках госконтракта 2013 года на поставку 15 пассажирских самолётов Ан-148-100Е. К настоящему времени заказ почти выполнен. 13 машин переданы в подразделения российской армии.

Данный экземпляр получил серийный номер 44-01. Он стал второй машиной данной модели впервые поднятой в небо в 2018 году. В марте ВАСО тестировал здесь 13-й самолёт, который в мае благополучно был передан представителям Минобороны и отбыл в подразделения ВКС РФ. Год назад из Киева в Воронеж поступили отсек фюзеляжа и кессоны крыльев, которые используются для сборки 15-го АН-148. В военное ведомство он поступит уже к концу 2018 года.

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