«Скрытое послание на ЧМ-2018»: Геи добрались до России в пятницу 13

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Болельщики решили испытать власть РФ на предмет терпимости и провели несогласованную акцию в центре Москвы.

Мундиаль в России стал открытием для многих туристов, которые ранее не могли представить какая это красивая и колоритная страна. Первое впечатление и гостей страны связывается с обществом и властью. Второй категории и было направлено скрытое послание. На Красной площади неоднократно замечены объективы фотокамер и туристы. Опасений от этого не было, но видимо зря.

Например, для обычного пригородного пассажира это не удивительно, когда группа фанатов позировала для фотографий в знаменитом московском метро и на улицах города. Но посмотрев ближе, можно увидеть, что у этих фанатов есть секрет. Адресован он именно хозяевам ЧМ-2018. Ключ в разных рубашках, которые они носят - не команды, а цвета. Шесть человек собрались вместе для проекта под названием «Скрытый флаг», целью которого является повышение осведомленности об отсутствии прав геев в России.

Радужный флаг, знак гей-сообщества, редко используют в России из-за боязни реакции властей. Таким образом, активисты из Европы и Латинской Америки надели футбольные рубашки одинаковыми цветами. Затем они представляли собой различные российские ориентиры и уличные сцены, в процессе создания флага. Геи добрались до России в пятницу 13.

«К сожалению, по-прежнему существуют страны, где гомосексуализм преследуется, а такие символы, как радужный флаг, запрещены даже в условиях тюремного заключения. Россия - одна из них», - сказали в Сети организаторы проекта.

В то время как гомосексуализм является законным в России, власти запрещают марши Pride и приняли законы, запрещающие «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Аргентинка Ванеса Паола Феррарио заявила, что хочет создать флаг, чтобы выступить за тех, кто не может этого сделать.

«Россия, для меня, является символом гомофобии, с правительством, которое заставляет дискриминаторов чувствовать себя защищенными законом и где люди не могут любить», - сообщила активистка.

Несмотря на то, что изображения стали «вирусными», колумбийский протестующий Матео Фернандес Гомес сказал, что москвичи не обращают внимания на истинный смысл группы. Он сказал, что люди из NBC News фотографировали их в основном потому, что они были удивлены, увидев, что конкурирующие поклонники болтают вместе.