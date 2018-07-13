Министр инфраструктуры Украины озвучил убытки от Крымского моста

Сегодня, 15:39

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Крымский мост наносит прямые убытки Украине в размере 500 миллионов гривен в год.

Это происходит из-за того, что арки построенного моста ограничивают высоту проходящих под ними судов, таким образом, появилось ограничение водоизмещения судов, идущих в азовские порты Украины – Бердянск и Мариуполь.

Перевозка грузов судами меньшего водоизмещения, конечно, будет стоить дороже. Получается, из-за возросшей стоимости морских грузоперевозок украинские азовские порты не смогут конкурировать с железнодорожными тарифами на грузоперевозки. В таком случае украинское судоходство в Керченском проливе может вообще прекратиться.

Если такая ситуация произойдет, убытки Украины от Крымского моста намного превысят сумму, которую озвучил министр, они будут исчисляться миллиардами, и может даже долларов, а не гривен.

Скорее всего, предстоят иски Украины в международные суды.