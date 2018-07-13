Эксперт назвал страну, в которой начнется Третья мировая война

Сегодня, 15:22

США и Россия забросают друг друга ядерными бомбами из-за «косвенного конфликта», уничтожив все живое на Земле за пару часов, считает британский политолог.

Третья мировая война на пороге, а первые ядерные взрывы прозвучат в Европе уже в 2019 году. Поводом для мгновенного уничтожения человечества станет развязка многолетнего конфликта Москвы и Киева. В конце первого и последнего президентского срока Петр Порошенко все же предпримет попытку одновременно атаковать Крым и Донбасс, вынудив Россию развязать полномасштабную войну в Украине. Побоявшись расширения границ РФ до Польши, США предпримут робкие попытки остановить армию Путина. Длительные переговоры будут сопровождаться отпугивающими выстрелами, однако первые смерти с обеих сторон и окружение американским флотом Крымского полуострова повлекут привлечение к стрельбе союзников, а Третья мировая война официально начнется в Украине, считает британский эксперт.

Первую ядерную бомбу сбросит государство, ощутившее приближение неминуемого поражения. Нежелание утратить в будущем мощнейшую армию, статус сверхдержавы и всемирный авторитет, вынудит без пяти минут уничтоженную сторону утянуть за собой в прошлое все человечество. Политолог не назвал страну, у которой не останется выбора, кроме как нажать «красную кнопку», так как реальную военную мощь США и России оценить довольно сложно. Первоочередную роль в исходе войны без ядерного оружия сыграют союзники, подытожил британец.

В Сети прогноз эксперта восприняли неоднозначно. Преимущественная часть интернет-сообщества верит в способность мировых лидеров рассуждать трезво, ставя интересы человечества выше государственных. Конспирологи и сторонники различных теорий заговора не сомневаются, Третья мировая война будет, а человечеству осталось жить не более двух лет.