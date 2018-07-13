«Военное восстание»: Китай и Германия готовы поставить на колени США

Сегодня, 13:05

Причина - введение заградительных пошлин со стороны этого государства. Только Китай теряет от этого ежегодно 34 млрд долларов.

Теперь Китай и Германия готовы объявить «военное восстание». Его целью будет – поставить США на колени.

Пошлины со стороны США введены потому, что Китай и Германия намного больше поставляют в эту страну, чем из неё вывозят. Трамп назвал это дисбалансом.

Сейчас состоялся визит премьера Госсовета Ли Кэцяна в Берлин. Там произошло подписание соглашений на 23 млрд долларов. Помимо того, Китай пообещал для немецких инвесторов более лёгкий доступ к своему внутреннему рынку. Также Китай дал обещание снизить пошлины на товары, поставляемые в Китай из Германии.

Целью дипломатического вояжа Ли Кэцяна является сближение курсов стран, задетых политикой Трампа. Китай старается доказать, что против США возможно создание не только тактического альянса, но и чего-либо более серьёзного.

США покинули Парижское климатическое соглашение. Китай, напротив, стал активней бороться с глобальным потеплением. В этом вопросе у него с ЕС полное единодушие. Очень сходятся позиции и по торговле. И Китай, и Германия намерены отстоять правила ВТО.

Есть и ещё один фактор для сближения. Трамп предлагал Макрону, чтобы Франция покинула ЕС и получила после этого от США более выгодные договорённости. Китай, напротив, оказывает политическую поддержку ЕС, как «единому партнёру».