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«Порошенко и подельники» воруют десятки миллиардов долларов. В Европе так нельзя.

Поэтому Европа просто «списывает» Порошенко со всех счетов. Так полагает бывший советник президента Украины. Это Олег Соскин, занимавший эту должность при Леониде Кучме. Он уверен, промахи, допущенные нынешним руководством Украины, вызовут полную его изоляцию.

Даже Парламентская ассамблея ОББСЕ, по его мнению, продемонстрировала наличие откровенно антиукраинских настроений. Европа не понимает причин несоблюдения официальным Киевом соглашений Минска.

Также европейским парламентариям непонятно, почему их украинскими коллегами не принимаются прогрессивные законы.

При этом Европа раздражена не самой страной, а нынешним её руководством, возглавляемым Порошенко. Так безудержно воровать в ЕС нельзя.

Соскин считает, что Европа уже «списала» Порошенко и других нынешних политических руководителей Украины. Наблюдается их постепенная изоляция.