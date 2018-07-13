«Сокрушительная война на пороге»: Эксперты назвали секретное оружие России против США

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Бомба замедленного действия заложена в Штатах ешё со времён становления Советского Союза.

В последние годы на волне обострения отношений между Россией и США американские эксперты в самых разных сферах деятельности активно ищут "щупальца" Кремля в средоточии мировой демократии. Подобно «охоте на ведьм» начала 1950-х годов всех, кто критикует внешнюю, а с недавнего времени и внутреннюю политику Вашингтона, называют агентами влияния Москвы.

Вместе с тем, специалисты нашли в США бомбу замедленного действия, собранную при активном содействии России и направленную против местных властей и даже всего американского народа. «Секретное оружие» русских медленно, но уверенно активизируется с 1930-х годов, когда Советский Союз только начал набирать силу, но уже активно вмешивался в дела других стран. Этим самым троянским конём эксперты назвали расизм в США, и это значит, что «сокрушительная война на пороге».

Используя массовую дискриминацию афроамериканцев, члены коммунистической партии активно продвигали миф о загнивающем Западе, где отдельных людей активно угнетают за их врождённые качества. Это, по мнению экспертов, позволяло отводить от себя обвинения в массовой тирании и нарушении прав человека на территории СССР.

Вторая волна активизации «секретного оружия советов» развернулась в самые жаркие годы холодной войны. Администрации американских президентов создали и продвигали собственный сложный бренд расовой пропаганды, чтобы противостоять реальным и иногда воображаемым рассказам СССР о дискриминации цветного населения США. Разного рода ведомства показательно демонстрировали приверженность к равноправию, однако американское общество далеко не всегда принимало такие меры. Политики колебались между желанием сохранить рейтинги и поддержку консервативных белых американцев и стремлением защитить себя от нападок Союза.

После развала СССР спецслужбы России на какое-то время затаились и не проявляли активность в Штатах. Эксперты считают, что агентура российской разведки «проснулась» в последние годы и уже набрала серьёзные обороты, используя все мыслимы и немыслимые методы, чтобы уничтожить мирное, никому не угрожающее государство, в том числе и с помощью такого разрушительного оружия, как внутренние противоречия. Ужасающая машина пропаганды подхватывает любые новости о расовой дискриминации и насилии в отношении представителей иных рас США, зачастую подавая информацию однобоко и искажённо, чтобы вызвать волнения в обществе. За последнее время произошло уже несколько таких инцидентов и эксперты уверены, что они ещё повторятся. При этом многие считают, что во многих случаях имеет место быть намеренная провокация российских спецслужб, призванная разжечь огонь возмущения, который сожжёт веками закалённую «священную демократию» в многогранном обществе. Некоторые эксперты уверены, что в этой цепочке отдельная роль достаётся Дональду Трампу. Президент, которого «привели русские», не питает любви к цветным американцам и мигрантам, что должно ещё больше обострить внутреннии противоречия на расовой и национальной почве. Таким образом, если верить отдельным специалистам, то опасный хищник по имени Россия только и ждёт, как ужалить беззащитную и миролюбивую жертву в лице США.