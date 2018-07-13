Порошенко: Трамп имеет свою позицию по Крыму

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Президент Украины уверен в том, что Дональд Трамп разделяет такую же позицию по Крыму. Особенно важно это перед встречей лидеров США и России.

Петр Порошенко не оставляет попыток вернуть Крым в состав Украины, для этого он пытается заручиться поддержкой мировых лидеров, в первую очередь Дональда Трампа. В одном из последних выступлений лидер украинского народа заявил: "Уверен в том, что президент США разделяет в отношении Крымского полуострова такую же позицию, как и в Украине".

Во время встречи президентов США и Украины на саммите НАТО в Бельгии они обговорили все спорные вопросы, которые касались Крыма. Особенно важно это перед предстоящими переговорами Трампа и Путина в Хельсинки. На своей страничке в социальной сети Петр Алексеевич заявил, что остался полностью доволен позицией лидера американского народа.

Напомним, что во время разговора с журналистами в конце июня текущего года Трамп на вопрос о признании Крыма российским ответил: «Посмотрим», что воодушевило дипломатов из РФ. Но позднее он высказал свое недовольство таким присоединением. Трамп также уверен в том, что ответственность за аннексию полуострова полностью лежит на Бараке Обаме, который не предпринял никаких контр мер.

Напомним, что встреча Путина и трампа состоится уже в понедельник 16 июля. После нее позиция США в отношении Крыма станет более понятной.