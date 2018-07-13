Ким Чен Ын захотел сделать из КНДР процветающую страну

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Для освобождения Северной Кореи от ядерного вооружения нужно оказать содействие.

Мун Чжэ, занимающий пост президента Южной Кореи, во время своего выступления в Сингапуре рассказал, что он уже два раза проводил встречу с южнокорейским лидером.

По словам Мун Чжэна, Ким Чен Ын захотел прекратить идеологическую конфронтацию и сделать из КНДР процветающую страну. Если северокорейский лидер сдержит своё обещание по денуклеаризации, то страна вполне может добиться успехов. Президент Южной Кореи также призывает стороны ядерного конфликта оказать содействие в освобождении КНДР от ядерного вооружения.