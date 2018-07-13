Трамп: Мэй не послушалась моих советов по Brexit

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Лидер США прибыл в Великобританию в четверг с официальным визитом. Перед этим британское правительство обнародовало свои предложения по «расставанию» с ЕС.

Дональд Трамп сообщил, что Тереза Мэй не послушалась его советов, связанных с Brexit. Предложения Лондона содержит очень много уступок Брюсселю в сравнении с ранее выдвигавшимися вариантами.

Трамп сообщил, он советовал Мэй сделать это по-другому. Однако, та сделала по-своему.

С её предложениями не согласились и двое ключевых министров её кабинета. Глава МИД и министр по Brexit незамедлительно подали в отставку. Так они выразили несогласие с тем, что Мэй значительно смягчила первоначальную позицию Лондона по этому вопросу.

Переговоры о том, на каких условиях Британия выйдет из ЕС, продолжаются уже год. Значительного прогресса в них не достигнуто и неопределённость сохраняется.

Не ясен даже режим будущей торговли. А окончательное расставание должно состояться 29 марта 2019 года.

Журналистов интересовало не только то, как Трамп относится к Brexit. Они спрашивали, не изменит ли он позицию по отношению к РФ после инцидентов с «Новичком».

На это лидер США ответил, что с Китаем и Россией необходимо ладить.