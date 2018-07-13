Премьер Эстонии: РФ демонстрирует «зловредную активность»

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Такое мнение Юри Ратас высказал на рабочем ужине. Ряд пользователей уже пошутили, что последняя рюмка была точно лишней.

Премьер Эстонии сообщил своим коллегам, собравшимся в Брюсселе, что РФ демонстрирует «зловредную активность». Он считает, что ответ со стороны НАТО должен стать «единым».

Премьер Эстонии уверен, партнёры по НАТО осознают многогранность и разнообразие угроз, как и необходимость ясного и единого ответа на них.

Таковыми Ратас считает международный терроризм, проведение кибератак и «зловредную активность» РФ. Он отдельно подчеркнул, что в течение двух последних лет двустороннее сотрудничество Эстонии со странами НАТО и ЕС значительно укрепилось.

Эстонский премьер считает особенно важным совершенствовать военную мобильность. Это нужно для того, чтобы войска НАТО смогли более быстро перемещаться через границы государств ЕС.

Подобные заявления входят в некоторое противоречие с тем, что ранее говорил генсек НАТО. С его слов, альянс не намерен входить в конфронтацию с РФ.